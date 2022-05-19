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أحمد كريمة: الخنزير والكلب ليست نجسة

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أحمد كريمة
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الخميس، 19-05-2022 10:56 ص
قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الكلب طاهر وليس نجسا، مستشهدا برأي الإمام مالك بن أنس، بأن «كل حي طاهر».
وأضاف أحمد كريمة، في لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري،: "النجاسة ليست أصلية عارضة، والكلب خلق من خلق الله عز وجل والله لم يخلق أشياء نجسة، والنجاسة عارضة ويمكن أن تكون في اللعاب فقط وإنما جسد الكلب إذا لمس إنسان فهو أمر عادي، لأن الكلاب تعيش في البيوت وتمشي مع الحيوانات الأخرى، وعندما تجد صاحبها تلتصق بالإنسان، ولا بأس من تربية الكلاب".
وتابع: يجب ألا نأخذ موقف عدائي من الكلب، حتى إن الإمام مالك بن أنس توسع وقال إن الخنزير كحيوان أو ككائن حي «طاهر» رغم أننا لا نأكل لحمه وفقا لنص القرآن الكريم، ومع ذلك الخنزير كالكلب طاهر الذات أو الجسد وهذا يؤكد أن الله لا يخلق شيئا نجسا.
 

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