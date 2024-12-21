الأحد 22 ديسمبر 2024
توقيت مصر 00:02 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رانيا يوسف عن الارتباط: «أنا ضعيفة مع الراجل وبحسه سي السيد»

أحمد كريمة: الإيجار القديم «مخالف للشريعة الإسلامية»

أيمن بهجت قمر: محمد رمضان مش "نمبر 1" في السينما

نقابة السينمائيين تستبعد مرتضى منصور من قضية عمر زهران...تفاصيل

هل رفضت تقبيل حورية فرغلي؟.. ناهد السباعي توضح بعد الهجوم عليها

مش عارف أغض بصري».. نزار الفارس يحرج دوللي شاهين على الهواء

برقم صادم.. شركة حكومية تحدد سعراً كبيراً للدولار في 2025

مرتضى منصور لـ خالد يوسف: "مفتاح شقة مراتك مع مصر كلها ماعدا انت"

نجل عادل إمام يكشف عن شرط والده للعودة للتمثيل

بلاغ رسمي.. فتاة تزعم زواجها عرفياً من إمام عاشور: هرب مخدرات مع كهربا ومصاحب منى فاروق

أحمد كريمة: الإيجار القديم «مخالف للشريعة الإسلامية»

Screenshot 2024-12-21 102437
أحمد كريمة
السبت، 21-12-2024 10:27 ص
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن قانون الإيجار القديم مُخالف للشريعة الإسلامية، لأن القانون من الضروري أن يكون معلوم المدة، مشيرًا إلى أن تأبيد العقد يُبطل العقود من الناحية الشريعة.
وأشار خلال حواره مع الإعلامي فهمي بهجت، ببرنامج «المحاور»، المذاع على فضائية «الشمس»، إلى أن كل العقود في الشريعة الإسلامية تقبل التأقيت إلا عقد الزواج، لافتًا إلى أن قانون الإيجار القديم حول المستأجر إلى مالك على خلاف ما ذُكر في العقد.
من جهة أخرى، قال «كريمة»: «التعدد مُباح حتى مع عدم علم الزوجة الأولى، ورغم ذلك فهو متزوج بامرأة واحدة لأنه مكتفي بزوجته، ولكنه يتحدث عن أحكام موجودة في الشريعة الإسلامية، وهناك داعية سلفي شهير تزوج 30 امرأة».

إقرأ ايضا

Screenshot 2024-12-21 102900

رانيا يوسف عن الارتباط: «أنا ضعيفة مع الراجل وبحسه سي السيد»

Screenshot 2024-12-21 100236

أيمن بهجت قمر: محمد رمضان مش "نمبر 1" في السينما

Screenshot 2024-12-21 095545

نقابة السينمائيين تستبعد مرتضى منصور من قضية عمر زهران...تفاصيل