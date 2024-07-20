أحمد فهمي عن تعدد الزوجات: حاجة جميلة بس صعبة

السبت، 20-07-2024
01:18 م
نسمه عبد الوهاب
كشف النجم أحمد فهمي عن رأيه في تعدد الزوجات
خاصة بعدما تزوج جده 17 سيدة.
قال أحمد فهمي: "جدي تزوج 17 واحدة بعد سن الخمسين وبعد ما جدتي اتوفت، أنا لسه قدامي فترة عشان ابتدأ، معرفش ممكن أعمل له زيه ولا لأ، عمري ما اقدر أقول لك، هو أنا كنت اعرف ان حياتي هتبقى كدة"، حسب لقائه في Gossips.
وكشف رأي أحمد فهمي عن رأيه في تعدد الزوجات
، قال: صعبة، بس جميلة، هتهرب فين طول عمرك!
وعن صفات فتاة أحلامه، قال: "أهم حاجة تبقى بتضحكني، وذكية وشكلها يبقى حلو، وبتضحك دي أهم حاجة، احنا هنقعد مع بعض كتير والشكل هتتعود عليه، ولما تتفرجوا كل يوم على حاجة تضحكوا عليها وتفهموا هزار بعض".
وكان أحمد فهمي تزوج 3 مرات، الأولى من شهد رمزي والثانية منة حسين فهمي والثالثة هنا الزاهد.
يعرض حاليا لأحمد فهمي فيلم "عصابة الماكس
" في دور السينما، تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول "الماكس"، الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.