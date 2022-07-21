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أحمد فلوكس يعلن اعتزاله التمثيل: «قررت أن أتوب لله توبة نصوحة»

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أحمد فلوكس
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Teads
الخميس، 21-07-2022 08:53 ص

أعلن الفنان أحمد فلوكس، اعتزاله التمثيل خلال الفترة المقبلة مؤكدًا أنه سيتوب إلى الله.
وقال في تدوينة عبر انستجرام: أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمد رسول الله ..لقد قررت أن أتوب إلي الله توبة نصوحة راجيا مغفرته و أن أبذل كل ما في وسعي علي أن أكون علي الصراط المستقيم .
وأضاف: أرجو لأي شخص أسأت له في يوم من الأيام و حدث مني أي شئ أن يغفرلي ... مسامح كل الناس و لا اريد شيئا من أحد و أدعو لكل من عرفتهم في حياتي أن الله ينورهم كما أنار لي طريقي و أن يهديهم .... دعواتكم أن يثبتني و بدعيلكم من قلبي .. يا رب يغفرلي و يغفرلكم ... تحياتي للجميع و دعواتكم.
 

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