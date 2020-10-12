"أحمد فتحي" يتصدر منصات السوشيال ميديا.. والسبب!!

أحمد فتحي

تصدر هاشتاج "أحمد فتحي" منصات التواصل الإجتماعي وبالإخص تويتر، حيث قام رود مواقع التواصل الإجتماعي بتدشين #أحمد_فتحي، بعد أداؤه المميز في مبارة أمس.

فقد توقع البعض إن اللاعب أحمد فتحي قد يبيع الأهلي في مقابل بيراميز الذي من المفترض الإنتقال له خلال الفترة المقبلة، لكنه قد أستطاع أن يخيب ظنون البعض، ولعب بكل مهاراته كلاعب ينضم للنادي الأهلي ضد بيراميدز، وأشاد الجميع به في تلك المبارة التي تم إقامتها بالأمس.

ووصف رواد مواقع التواصل الإجتماعي اللاعب أحمد فتحي بالرجولة والإحترام لأنه قرر أن يحترم المكان الموجود به وهو النادي الأهلي، وذلك بالمقاتله لفوزه امام نادي بيراميدز الذي يعتبر بمثابة المستقبل له.

