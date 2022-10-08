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أحمد عمر هاشم يكشف رؤيته النبي في المنام التي غيرت حياته (فيديو)

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أحمد عمر هاشم
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السبت، 08-10-2022 09:46 ص
كشف الدكتور أحمد عمر هاشم أستاذ الحديث وعلومه في جامعة الأزهر، عن تفاصيل رؤيته للنبي في منامه أكثر من مرة.

وفي لقاء تلفزيوني عبر فضائية "النهار"، قال إنه يحب الحديث في هذا الموضوع، مشيرا إلى أنه شاهد النبي أول مرة وهو طالب بالفرقة الرابعة في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر.
وأضاف أنه رأى في منامه النبي الكريم يطوف في الكعبة وهو يطوف خلفه، فاستيقظ فرحا وذهب ليقص رؤياه على والده الذي أخبره أن تفسير هذه الرؤيا هو أنه سيزور بيت الله الحرام، وأن الله سيوفقه للسير على الهدي النبوي، وسيتخصص في السنة النبوية.

وتابع: "لم يمر سوى أسبوع واحد، وفوجئت باستدعاء رئيس جامعة الأزهر لي، وأخبرني أنه سيتم اختيار طالب من كل جامعة للسفر لأداء الحج، وتم اختياري ممثلاً للكلية لأداء فريضة الحج هذا العام، لأني الطالب المثالي، وكانت المرة الأولى بالنسبة لي لأداء هذه الفريضة".

واستكمل حديثه قائلاً: "وتحقق الجزء الثاني من تفسير والدي لهذه الرؤيا بعد ذلك، وتخصصت في السنة النبوية".

وكان كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أحمد عمر هاشم الأولى في أبريل 2022 في احتفالية وزارة الأوقاف المصرية بليلة القدر.

والثانية أكتوبر 2022 في احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف.
 

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