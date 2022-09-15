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أحمد شيبة يتشاجر مع الجمهور في فرح ويسبهم بألفاظ نابية بسبب سيارته الفارهة

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شيبة
Native
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الخميس، 15-09-2022 09:07 ص

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو للمطرب أحمد شيبة، ظهر من خلاله وهو يتشاجر مع أحد المارة بسبب سيارته الفارهة.

وقال نشطاء إن المطرب الشعبي أحمد شيبة كان يقوم بإحياء أحد الأفراح فى منطقة النوبارية، وصمم بعض الحضور على التصوير مع شيبة إلا أنه كان داخل سيارته فاضطروا إلى مهاجمة سيارته، وهو ما جعل شيبة يترك سيارته من أجل التشاجر معهم وتضمن الفيديو العديد من الألفاظ النابية .

التحقيق مع أحمد شيبة فى نقابة الموسيقين
وكشف سعد متولى المستشار القانونى لنقابة المهن التمثيلية عن تفاصيل التحقيق فى واقعة خلاف أحمد شيبة مع المنتج أحمد فخرى والذى اتهمه بمخالفة التعاقد معه.

وقال سعد متولى: " مثل المحامى الخاص بالفنان احمد شيبة للتحقيق بنقابة المهن الموسيقية وتبين أن ليس للمنتج أحمد فخرى الحق فيما شكواه التى قدمها.

 واضاف سعد متولى : ان تعاقدهما سويا انتهى منذ عام 2006 وبالتالى لا يحق للمنتج أن يشكو احمد شيبة فى عدم تنفيذ بنود التعاقد بينهما.



 

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