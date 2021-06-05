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أحمد سعد يعتدي بالضرب على شاب وفتاتين في بنزينة(صور)

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السبت، 05-06-2021 11:04 ص

تعدى الفنان أحمد سعد على شاب بالضرب، كما تعدى على فتاتين بالسب والشتم، أثناء تواجده في بنزينة.
وكشفت فتاة تفاصيل ما حدث، عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” بعد نشرها صور مما حدث، مشيرة إلى وقوع مشاداة بين الفنان أحمد سعد وأحد الشباب بسبب تراجع الفنان بسيارته للخلف ما أدى لاصطدامها بالشاب.
وحسب قولها: “النهارده كنت في بنزينة بجوار داون تاون و شفت شاب صغير.. في العشرينيات كان معدي من ورا عربية BMW x5/6 بيضة والعربية كانت بترجع بسرعة وكانت هتخبط الولد، فالولد كرد فعل طبيعي قاله خلي بالك وأنت راجع يا حبيبي”.
وتابعت الفتاة: “اتضح إن اللي كان راكب العربية الفنان أحمد سعد راح عليه وقاله “بتكلم مين كده يلا؟” فالولد رد عليه قاله “يلا؟ بكلمك أنت” وطبعا الكلام ماجاش على هوا ولا على كرامة أحمد سعد اللي ضرب الولد بالقلم قدام أمه وأخته والناس كلها في البنزينة ووقعه على الأرض قدام عربيتي بالضبط وقطع له تيشرته، وكرد فعل طبيعي مني أنا وأختي حاولنا نوقفه بالكلام فرد علينا بشتايم قذرة جدا وابتسم لنا ومشي بالعربية”.
واختتمت قائلة: “الموقف ده بينلي قد إيه إحنا بندي قيمة لأشخاص ما تستاهلش وبنسيبهم يعيشوا وسطينا عادي جدا”.




 

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