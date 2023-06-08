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أحمد حلمي يلجأ لـ «الكنبة» بسبب طول أحمد حجازي نجم المنتخب

أحمد حلمي يلجأ لـ «الكنبة» بسبب طول أحمد حجازي نجم المنتخب

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أحمد حلمي و أحمد حجازي
الخميس، 08-06-2023 09:22 ص نسمه عبد الوهاب
كشف الفنان أحمد حلمي عن صورة جمعته باللاعب أحمد حجازي نجم المنتخب الوطني وفريق الاتحاد السعودي الذي يلعب في صفوفه حاليا.

ونشر أحمد حلمي، صورة تجمعه مع حجازي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق قائلا: كابتن حجازي. وظهر حلمي في الصورة وهو يقف على (كنبة) التي لجأ لها من أجل الوصول لمستوى طول أحمد حجازي.
ويعرض للفنان أحمد حلمي مسرحية ميمو في السعودية، على خشبة المسرح العربي في سيتي ووك بمدينة جدة ويرفع العرض المسرحي يوميا شعار كامل العدد

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