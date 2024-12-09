أحمد حلمي يفاجئ الجميع بإلغاء متابعة كل الفنانين ماعدا 3 فقط

فاجأ الفنان أحمد حلمى جمهوره ومتابعيه بإلغاء متابعة زملاءه وأصدقاءه، من حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وألغى أحمد حلمى متابعة الجميع من حسابه، ولكنه اكتفى بمتابعة أربعة أشخاص فقط هم: زوجته الفنانة منى زكي، والهضبة عمرو دياب وتركي آل الشيخ والفنانة تارا عماد.

وعلى صعيد آخر، أعلن أحمد حلمي تفاصيل أعماله المقبلة في السينما والمسرح.

وقال أحمد حلمي في تصريح عبر et بالعربي: "أحضر لفيلمين منهما فيلم سيتم عرضه في عيد الأضحي المبارك".

وتابع: "وأتعاون مع هيئة الترفيه في مسرحية جديدة للعام الثالث علي التوالي".

أحمد حلمي يوجه دعوة خاصة لـ نجم بيراميدز السابق

نشر أحمد فتحى لاعب نادى بيراميدز السابق مجموعة من الصور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام أثناء زيارته للفنان أحمد حلمى وحضور مسرحية “ميمو”.

وعلق أحمد فتحى : "مش عارف أشكرك إزاي يا حبيبي يا نجم مصر المحترم الفنان الراقي المبدع صاحب الرسالة اللي عمري ما شفتله أي عمل في ألفاظ ، عمره ما قدم فن هابط ولا عمره اتنازل عن مبادئه حبيبي وابن بلدي بنها الفنان الراقي الخلوق أحمد حلمى.. شكرا جدا جدا لدعوتك الغاليه حقيقي المسرحية هادفة جدا وراقية وبجد مبطلناش ضحك,. شكرا لحبيبي وأخويا الفنان الرائع الخلوق حمدي الميرغني . شكرا لحبيبي حمدي بدر المنتج الخلوق الموهوب شكرا للفنان الجميل محمد رضوان شكرا للفنانه الجميلة رحمة أحمد شكرا للفنانة الجميلة أسماء جلال والفنان الصاعد عبدالرحمن ويا رب ديما أعمال هادفه وراقيه زي مسرحية ميمو.



