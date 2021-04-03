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أحمد حسام ميدو : صعبان عليا هذا النجم الكبير لأنه " اتهزأ "

ميدو
أحمد حسام ميدو : صعبان عليا هذا النجم الكبير لأنه " اتهزأ "
 
السبت، 03-04-2021 08:10 ص أحمد عادل شعبان
أكد أحمد حسام ميدو - مقدم برنامج أوضة اللبس - أن جوزيه مورينيو نجم كبير في عالم التدريب.

وقال في تصريحات له : نفسي مورينيو يكسب مع توتنهام علشان بيصعب عليا لما مدرب كبير "يتهزأ" .
 

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