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«أحمد تعالى جنبي».. تعليق ناري من زوجة «الفيشاوي»: «ستات متختشيش»

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الفيشاوي وزوجته
 
الأربعاء، 16-12-2020 11:57 ص المصريون

في أول تعليق لـ ندى الكامل، لزوجة الفنان أحمد الفيشاوي، على الفيديو الذي أثار ضجة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي يظهر الفيشاوي وهو يلتقط صورة مع الفنان شريف رمزي، بينما صوت في الخلفية ادعى ناشر الفيديو أنه لزوجة الفيشاوي وتخاطبه قائلة: "أحمد تعالى اقعد جنبي.. أحمد تعالى هنا".
وردت ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي على ذلك قائلة، "أنا ولا قلت أحمد ولا قلت تعالى هنا.. وكمان مقولتش تعالى اقعد جنبي.. وكمان فيه واحدة بتنادي علي.. واللي يعرفني هيعرف إن ده مش صوتي".
وأضاف زوجة الفيشاوي: "يا جماعة أنا روحت البيت اتفرجت زيي زي الناس.. يا جماعة الحقوني أنا جوزي كان هيتاخد مني.. طيب الآنسة دي اللي عاوزاه يقعد جنبها مفكرتش للحظة أنا هقعد فين؟ واللي بتقولوا تعالى هنا.. طب لما هو يروح هنا أنا هروح فين؟".
تابعت: "على فكرة أنا أتقل وأرسن وأعقل بكتير إني أعمل كده وأنادي لجوزي بالشكل ده عشان شكلي.. وأنا أحب أحترم شكلي ونفسي جدا.. وأهو في الآخر لا رد على دي ولا راح هنا ولا بص حتى.. يعني شكلكوا وحش أوي".
واستنكرت قائلة: "ولاد الذين فلتوا مني.. بس معلش المرة الجاية هاخد بالي.. ستات تخاف متختشيش حقيقي.. أشعر بالاشمئزاز فعلا من تصرفات زي دي متلقش بأي ست محترمة.. أشعر بالاشمئزاز فعلا".
 

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