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أحمد بدير يرد على اعتذار مي العيدان: لا مجال للتراجع

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أحمد بدير يرد على اعتذار مي العيدان: لا مجال للتراجع

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أحمد بدير ومي العيدان
 
الأربعاء، 02-12-2020 07:05 م المصريون

رد الفنان أحمد بدير على، اعتذار الإعلامية الكويتية مي العيدان له، بعدما سخرت منه ووصفته بـ”الأقرع”.
وقال أحمد بدير في تصريحات خاصة لشبكة “سكاي نيوز عربية” إنه ليس هو من سيحسم الأزمة.
وتابع بدير بقوله “أنا أكبر من الدخول في جدال مع هذه الإعلامية الكويتية، لكني لست أنا من سأحسم الأزمة بل القضاء هو صاحب الحق في هذا الأمر”.
وأوضح بقوله “لا مجال عن التراجع عن مقاضاة مي العيدان بأي حال من الأحوال، وحكم القضاء سيكون مرضيًا لي أيا كان”.
وكانت الإعلامية الكويتية قد أبدت اعتذارها للفنان أحمد بدير، وقالت إن ما صرحت به كان مجرد “مزحة”.
وتابعت العيدان قائلة “رأيت الفنان أحمد بدير يتألم من تصريحاتي، على الرغم أني لم آخذ الموضوع بمأخذ شخصي”.
وأوضحت قائلة “ما قلت ليس له علاقة بالقضية التي رفعها أحمد بدير ضدي، ولكن لأني أخاف الله”.
وأكملت قائلة “أنا أعتذر لك لأني سمعت صوتك وأنت متألم، والرجوع للحق فضيلة، وأنا بدأت الموضوع كدعابة، وأنت أخذت الموضوع بشكل مختلف، وأنا أعتذر لك من أجل رب العالمين فقط، لا أريد أن نكون أمام رب العالمين خصوم، حقك عليّ لو أنا جرحتك، وهذا خوفا من الله فقط”.
 

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