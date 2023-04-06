أحمد بدير: لو قابلت أبوتريكة مش هسلم عليه لهذا السبب





كشف الفنان أحمد بدير، عن رد فعله إذا قابل محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، في كأس العالم التي أقيمت سابقًا في دولة قطر قائلا: "مش هقول له حاجة علشان مش هقابله".

وأضاف "بدير"، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"،: "لو أنا داخل على مجموعة ولقيت أبو تريكة هقول السلام عليكم بس مش هسلم عليه مخصوص يعني مفتكرش".

وتابع أحمد بدير:"أنا أهلاوي ومهاجمتش أبو تريكة قبل كده وأنا كنت بحبه جدا كلاعب وحضرت ماتشات منتخب مصر وكنت فرحان بانتصارات المنتخب، لكن بعد الأحداث الأخيرة واللي حصل واتقال.. أي حد ميحبش تراب مصر حتى لو أخويا محبوش".