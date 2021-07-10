أحمد الفيشاوي ينشر صورته في أحضان خادمته: شكرًا يا فلورنس

السبت، 10-07-2021
09:38 م
نشر الفنان أحمد الفيشاوي
، صورة له مع عاملة منزله على
صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ووجه رسالة لها كتبها في تعليق : "شكراَ
يا فلورنس علي كل الحاجات الحلوه اللي بتعمليها معانا و أخلاقك و طيبتك".
وأشاد المعلقون بخطوة أحمد الفيشاوي
واعتبروها انسانية لأبعد
الحدود وأثنوا على تواضعه.
من ناحية ثانية، لا زال أحمد يصوّر مشاهده في فيلم
"ريتسا" من تأليف معتز فتيحه و اخراج أحمد يسري، وهو من بطولة محمود حميدة،
عائشة بن أحمد، مريم الخشت، مي الغيطي، أمير المصري، كارولين عزمي ويوسف عثمان.