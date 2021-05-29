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أحمد الغامدي: الترحم على الكافر جائز

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السبت، 29-05-2021 12:03 م

علق الشيخ أحمد الغامدي، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة سابقاً، على الجدل حول وجود دليل صريح في مسألة الترحم على الكافر.
وقال الغامدي خلال لقاء مع قناة “العربية” :” الترحم على الكافر جائز لأنه ليس استغفارا وقد فرق الله بينهما”.
وأضاف:”وليس مقتضى الرحمة هي خروج الكافر من النار أو أنه يدخل الجنة وإنما تكون بالتخفيف من عذابه”.
وتابع : “الترحم غير الاستغفار وفيه إظهار لعظمة رحمة الله التي وسعت كل شئ”.
كما أكد "الغامدي"، على أنه لا يوجد دليل شرعي على ضرورة إغلاق المحلات وقت الصلاة، وقال “يوجد ذلك فقط في صلاة الجمعة حيث جاء النص بأن يهم الناس إلى الصلاة ويتركوا البيع”.
وتابع: “لا دليل من كتابة الله ولا من سنة الرسول على غلق المحلات أثناء الصلاة وهو اجتهاد فقط من الهيئات ولا ينبغي البقاء عليه”.
واختتم : ” يجب إعادة الأمور إلى وضعها الصحيح كما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن لا يعاقب الناس أو تغلق محلاتهم، وتترك الجماعة فضيلة يندب إليها ويرغب الناس إليها “.
 

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