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أحمد السقا يعترف بخطئه لتامر حسني

تامر حسني واحمد السقا
تامر حسني واحمد السقا
 
الأحد، 11-10-2020 09:54 م المصريون
اعترف الفنان احمد السقا بخطأؤه لتامر حسني انه قد تحدث عن تلك المشكلة التي حدثت بينهما عبر البرنامج وكتب على صفحته موجهاً الحديث لتامر حسني "رسالة إلى صديق عزيز.. صديقى وأخى العزيز تامر حسنى.. أنت عارف اللى بينى وبينك عيش وملح وحاجات كتير، قد أكون أخطأت إنى اتكلمت في الموضوع ع الهوا ولكن يعلم الله كم كنت مجروحا وكم كنت حزينا، مش هطول عليك أكتر من كده ولو أنا زعلت شوية وأنت شوية نبقى خالصين يا عم.. تامر حسنى إحنا اللى بينا كتير متزعلش يا عم وحقك عليّ.. وميعادنا الحفلة اللى جاية.. أحمد السقا".
يشار الي ان خلافاً حدث بين الفنان أحمد السقا والمطرب تامر حسني بسبب تصريحات "السقا" في برنامج "السيرة" للإعلامية وفاء الكيلاني بخصوص تعاونهما في فيلم "الفلوس" الذي قام ببطولته المطرب تامر حسني.
 

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