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أحمد السقا يشارك لأول مرة في أغنية مع أوكا

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السقا واوكا
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الأحد، 06-11-2022 12:29 م

أكدت الفنانة مي كساب زوجة مغنى الراب والمهرجانات أوكا، وجود تعاون بين زوجها والفنان أحمد السقا في أغنية جديدة ستجمعهما قريبًا.

وأوضحت مي كساب في تصريحات نقلها "إرم نيوز" أن الأغنية الجديدة سيتم تسجيلها هذه الأيام، نافية بذلك ما قاله مدير أعمال أحمد السقا بشأن عدم وجود تعاون بين زوجها والسقا قبل أيام.

وبررت ما خرج به مدير أعمال السقا بأنه من الممكن ألا يكون على دراية بوجود التعاون بين الفنان وزوجها، مبررة ذلك بقولها إن "الأمر شخصي بينهما".

وأضافت مي كساب: "بالفعل فيه أغنية، ولكن أحمد السقا مش بيغني فيها، هو المؤلف، وأوكا من لحنها وسيغنيها، وسيتم تسجيلها خلال هذه الأيام".

وكشفت "كساب"، تفاصيل الأغنية، قائلة: "أحمد السقا كلمني وقاللي هبعتلك أغنية تديها لأوكا يلحنها ويغنيها، وبالفعل بعتلي الأغنية وهي اسمها (أبويا مش أبوك)، ويتم التحضير لها، وسيتم طرحها خلال هذه الأيام".
 

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