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أحلام تنفعل على ألشباب في حفل دبي وتكشف السبب (فيديو)

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الإثنين، 21-03-2022 01:59 م
كشفت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، عن سبب انفعالها على أحد الأشخاص في حفل الموريكس دور بنسخته الدولية الأولى في أتلانتس دبي.
وقالت أحلام، في تغريدة لها عبر حسابها بموقع "تويتر":"ما عم أقول بعدوا شوي، قلت بعد شوي، نادين كان وقت تكريمها، فمستحيل من باب الذوق أوقف وأصور مع 100 شخص.. أنا بعرف الأصول، وهذا البوست ما عجبني".
وكانت الفنانة أحلام ظهرت منفعلة، في مقطع فيديو، أثناء تواجدها في حفل توزيع جوائز "موریکس دور" الذي أقيم في دبي، وجاء ذلك أثناء وقوف أحد المعجبين معها لطلب التقاط صور تذكارية معها.
فيما لم يسمع صوت أحلام بشكل واضح، إلا أن الجمهور ادعى أنها قالت: "بعدوا الشباب عني".
شاهد الفيديو بالضغط هنا:

 

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