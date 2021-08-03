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أحلام تفاجيء الجميع بقرار الابتعاد عن الفن: استودعكم الله

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أحلام
Native
الثلاثاء، 03-08-2021 09:41 ص

فاجأت الفنانة الإماراتية أحلام ، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بقرار يتعلق بابتعادها عن الساحة الفنية مؤقتا في استراحة تبدأ في بداية شهر سبتمبر القادم.
وقررت أحلام الابتعاد عن الساحة الفنية لأخذ قسط من الراحة والاستجمام، ويأتي ذلك بعد فترة طويلة من النشاط الفني والكليبات المتنوعة لأغاني ألبومها الأخير.
وقالت أحلام، عبر صفحتها الرسمية في “إنستجرام”:” “مساء الخير حبايبي، قررت أخذ إجازة قصيرة لمدة شهر راحة واستجمام، قبل بدء موسم حافل أول شهر تسعة، اللهم إني استودعتك نفسي وذرّيتي ومن معي فاحفظنا بحفظك وأمانك، استودعتكم الله”.
 

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