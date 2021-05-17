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أحلام ترد على عدم دعمها القضية الفلسطينية

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أحلام
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الإثنين، 17-05-2021 11:39 ص
في ظل تواصل المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قطاع غزة طالب أحد المتابعين الفنانة الإماراتية أحلام بالدفاع عن الفلسطينيين وكتب على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي قائلا: " ما عهدنا سكوتك عن نصرة الاشقاء الفلسطينين ضدد الإرهاب الإسرائيلي".
وكتبت أحلام على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي قائلة:"الا هالشي بالعكس غردت في كل حساباتي وقلوبنا ودعواتنا معاكم حسبي الله ونعم الوكيل هذا اللي اقدر اقوله وربي يحرسكم ‎فلسطين تنتصر وستنتصر والابطال في فلسطين محتاجين دعواتنا وياليت نقدر نعمل شي اكثر ما راح نقصر فلسطين تقاوم فلسطين عربيه".
 

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