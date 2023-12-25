الإثنين 25 ديسمبر 2023
توقيت مصر 15:28 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار طار.. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

طبيب يفجر مفاجأة: "الفينو أساس كل البلاوي"

تفاصيل ضبط البلوجر آية إيهاب رفقة عشيقها في شقة

حورية فرغلي: "بقى عندي 46 سنة ونفسي اتجوز.. محدش بيسأل عني وتليفوني مش بيرن"

فيديو.. شقيق عادل إمام يكشف آخر تطورات حالته الصحية

تهز المملكة.. وافدة تشعل النار في مواطن سعودي أثناء نومه والكشف عن جنسيتها

"أحرجني مع الجيران".. سيدة ترفع دعوى خلع بسبب أغرب فعل يقوم به زوجها أثناء النوم

واقعة صادمة.. أب يسلم جسد ابنته لدجال لمعاشرتها لإقناعه بفتح مقبرة

نصيحة أمين الفتوى لسيدة ترفض إقامة العلاقة الحميمة مع زوجها بسبب سلوكه

علاقة شاذة داخل فيلا.. قرار جديد من القاضي بشأن نهى الدكر

"أحرجني مع الجيران".. سيدة ترفع دعوى خلع بسبب أغرب فعل يقوم به زوجها أثناء النوم

IMG-20231225-WA0006
ا
الإثنين، 25-12-2023 12:36 م

كشفت ربة منزل سبب رفعها دعوى خلع ضد زوجها بسبب مشيه وهو نائم ما سبب لها حرجا.
وقالت «هند 32 عاما» أمام القاضي: جوزي بيمشي وهو نائم وبيصحي الجيران في الفجر، وهذا سبب لي الكثير من الإحراج.
وتابعت «هند»: تزوجت منذ 7 سنوات من «حسن» 37 عاما، والذي يمتلك محل للأدوات المنزلية، ورزقنا خلال هذه الفترة بثلاثة أولاد، والأمور تسير بشكل طبيعي مثل أي منزل مصري، على الحلوة والمرة، ولكن السبب الرئيسي في كثرة المشاكل بيننا، هو أنه كثير الحركة بخلاف، السير وهو نائم، ويقوم بالطرق على أبواب الجيران في منتصف الليل وأذان الفجر " ، وهو ما يسبب الكثير من الإحراج معهم، والأطفال أيضا.
وأضافت «هند» وفقا لموقع "صدى البلد" أنها طلبت من زوجها الذهاب للطبيب للعلاج، ولكنه دائم الرفض، وتحدث بينهما مشادات كلامية وضرب وإهانة وأحيانا طرد خارج شقة الزوجية، ويرد عليها قائلا «انتى عايزه تفضحيني بين الجيران والتجار».

إقرأ ايضا

IMG-20231225-WA0009

طبيب يفجر مفاجأة: "الفينو أساس كل البلاوي"

IMG-20231225-WA0014

تفاصيل ضبط البلوجر آية إيهاب رفقة عشيقها في شقة

IMG-20231225-WA0011

حورية فرغلي: "بقى عندي 46 سنة ونفسي اتجوز.. محدش بيسأل عني وتليفوني مش بيرن"