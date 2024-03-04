أحد المتهمين بقتل اللواء اليمني في شقته بفيصل: اتفقت مع مراتي تنام معاه ونسرقه

الإثنين، 04-03-2024
01:06 م
أدلى المتهم الأول بقتل القائد العسكري اليمن
ي، اللواء حسن العبيدي، بالاشتراك مع سيدتين ورجلين آخرين، باعترافاته أمام النيابة.
وقال: " زوجتي إسراء " المتهمة الثانية"، قالت لي إنها قابلت واحد سعودي وركبت معاه السيارة وقالها أنا عايزك وعايز واحدة معاكي تيجوا بكرة تقضوا معايا ليلة. حسب المصري اليوم.
وتابع: " قالت لي إن الراجل ده غني وأحنا ممكن نسرقه ونأخذ فلوسه وقالت لي أنا هكلم أختي (سهير) وجوزها (عبدالرحمن) يساعدونا، وأختها تيجي على إنها البنت التانية قولتلها خلاص تمام، واتفقنا أنا وهي إن هي تديله منوم اسمه (كورزابيكس)، عشان الراجل ينام وهي تلم الحاجة اللي في الشقة هي وأختها ويأخذوا المسروقات وينزلوالنا بمفتاح سيارة الراجل ونهرب بيها".
وتابع: " أول ما وصلنا عند بيت الراجل (إسراء) و(سهير) طلعوا وكان معاهم منوم وقعدوا عند الراجل في بيته نص ساعة، ولقيت (إسراء) بتكلمني وبتقوللي الراجل كلم واحد صاحبه وهييجي اطلعوا معانا عشان تساعدونا قبل الراجل صاحبه ما ييجي".
وأردف :" (إسراء) نزلت من الشقة بالمفتاح وطلعتني أنا و(عبده) في الأسانسير وأول ما دخلت شقة الراجل قام علينا وحاول إن هو يضربنا ويستغيث بالجيران اللي في العمارة، فأنا هجمت عليه وطلعت (المطواة) من جيبي ونغزته في إيده اليمين وساعتها أنا مسكته من رقبته قام عاضضني في صباعي فسيبته و(عبده) زقه وقعدوا على الأرض، وأول ما وقع قام (عبده) لف بقه بحتة قماشة عشان الراجل ميصوتش، وقام مكتف إيده اليمين في رجله اليمين، وأنا قمت مكتف إيده الشمال في إيده اليمين، وأنا ضربته بظهر (المطواة) في نص دماغه".
وأضاف: " هددته إننا هنصوره وهو عريان عشان يديني مفتاح الخزينة وقال لي المفتاح فوق الدولاب فسيبته وروحت جبت مفتاح الخزنة فتحتها و(عبده) كان قاعد عليه عشان الراجل ميصوتش، وأنا فتحت الخزنة وأخذت منها فلوس مصري ودولارات وورق كان فيها، والبنات كانوا بيفتشوا الشقة وأخدوا منها شنط، وإكسسوارات كانت موجودة فيها، وبلاي ستيشن، ومكواه شعر". وتابع: "أخذت الحاجة ونزلت تركتهم مع الراجل عشان أشغل السيارة ونمشي ، وبعد شوية نزولوا ومشينا".