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أحد الجيران فصل الكهرباء عن المبنى.. مصرع فرد أمن خنقا داخل أسانسير بالمعادي

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أحد الجيران فصل الكهرباء عن المبنى.. مصرع فرد أمن خنقا داخل أسانسير بالمعادي

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ارشيفية
الثلاثاء، 08-08-2023 12:32 م


لقي فرد أمن  مصرعه داخل مصعد كهربائي (أسانسير) بإحدى البنايات السكنية في منطقة المعادي بالقاهرة.

وظل فرد الأمن عالقًا داخل المصعد الكهربائي على مدار 6 ساعات كاملة، خلالها صارع الموت إلى أن فارق الحياة.
وأفاد شقيق فرد الأمن الراحل، بأن حريقًا شب في البناية السكنية، وسعى أخاه إلى إنقاذ طفل كان عالقًا بأحد الطوابق، حتى استقل المصعد الكهربائي للوصول إليه.

لكن مساعي فرد الأمن الراحل تعطلت مع فصل أحد الأشخاص للتيار الكهربائي عن المصعد، حتى ظل بداخله على مدار 6 ساعات كاملة.

وبحسب رواية الأخ، تمكن الراحل من كسر بوابة المصعد، لكنه وجد نفسه عالقًا بين الطابقين الثامن والتاسع.

وحرر شقيق فرد الأمن الراحل دعوى قضائية ضد "المتسببين في وفاته"، مشددًا على عدم تنازله عن حق أخيه، الذي مر على زواجه عام واحد فقط.

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