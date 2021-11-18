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أحد أقارب أميرة الناصر يفضحها: الطفلة ليست ابنتها

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أميرة الناصر
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الخميس، 18-11-2021 12:32 م
بعد حالة الجدل التي حازت على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وتصدرت بسببها المشهورة أميرة الناصر الترند لعدة أيام، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لأحد أقرباء نجم مواقع التواصل الإجتماعي السعودي مشعل خالدي، زوج أميرة الناصر وهو يتهمها بالكذب بشأن إدعائها بإنجاب طفلة تدعى رهف.
وفي التفاصيل أكد الرجل أن الطفلة التي ظهرت مع أميرة سابقاً ليست ابنتها ولا تدعى رهف بل تدعى ريناد وأنها لم تنجب طفل أصلاً.
وكانت قد أعلنت أميرة الناصر أنها قررت تغيير اسم ابنتها التي كانت قد اسمتها رهف على اسم "رهف القحطاني" قائلة: "راح أغير اسم بنتي من رهف لقحطانية، لأني بحب قحطان اسميها قحطانية، قسماً بالله ما يتغير اسمها، وأنت ما تستحقين الاسم حسبي الله ونعم الوكيل فيك.. هذه تكفيني عند الله".
وردت أميرة على هجوم رهف عليها خصوصاً بعد ان اتهمتها بخلق قصة ولادتها في الشهر السابع للحصول على نسب مشاهدات عالية : "الناس تحب تتشهر على ظهري، كلاب الشهرة".
وتابعت أميرة الناصر كاشفة أن والدة رهف القحطاني هي من اتصلت بها وطلبت منها تسمية ابنتها على اسم رهف: "أمك اتصلت بي وطلبت مني تسمي بنتي على اسمك، ليش تكذبين، أنا احترم قبيلة قحطاني على عينا وعلى رأسنا، موجودة المحادثات والصوتيات حق أمك"
 

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