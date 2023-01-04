أحدهم قفز من البكونة فمات وآخر محامٍ.. تفاصيل اقتحام شقة شذوذ راس البر





حالة من الشك والريبة انتابت السكان بإحدى المناطق برأس البر بمحافظة دمياط، وذلك بعد أقدم عدد من الشباب على تأجير إحدى الشقق في نفس المنطقة لقضاء إجازة معا، إلا أن الأمر لم يسير على ما يرام.

بدأت الشقة يصدر عنها أصوات غريبة وغير مطمئنه من قبل الشباب المجتمعين بداخلها، بشكل أثار الريبة والشك لدى السكان في المنطقة مما يمكن أن يكون يحدث في هذه الشقة، التى أجرها الشباب وقت إجازة رأس السنة، إلا أن عدم تردد سيدات على الشقة كان يطمئن السكان قليلا.

إلا أنه رغم عدم تردد سيدات على الشقة، ولكن ما زالت أصوات غريبة ومريبة تصدر عن المتواجدين داخل الشقة وكأن علاقات جنسية تحدث وبأصوات مرتفعة وسط موسيقى صاخبة، هنا بدأ سكان الحي يفكرون في إبلاغ الشرطة واقتحام الشقة لمعرفة ما يحدث، وهنا كانت المفاجأة بعد أن وجدوا حفلات شذوذ جماعية بين الشباب، مما دفع أحد الشباب المشاركين فيها بإلقاء نفسه من بلكونة الشقة هربا من الفضيحة، حسب صدى البلد.

وأكد أحد شهود العيان، أن الأهالي من سكان المنطقة بدأوا يشكون في أمر الشباب خاصة بعد خروج أصوات غريبة من داخل تلك الشقة وحاول الأهالى اقتحام الشقة.

علاقات غير سوية

وأضاف شهود العيان، أنهم فوجئوا بثلاثة شباب يمارسون علاقات غير سوية مع بعضهم البعض، وأثناء ذلك قام أحدهم وهو شاب من محافظة الجيزة بمحاولة الهروب، فألقى بنفسه من الطابق الثاني ولقى مصرعه فى الحال.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بدمياط من ضبط الشباب بالشقة ، وتبين أنهم شبكة لممارسة علاقات غير سوية مع بعضهم البعض بمدينة رأس البر.

وتم القبض على شخصين من قبل الشرطة، وتبين أن أحدهم يعمل محاميا بمدينة المنصورة والآخر شاب من إحدى قرى مركز دمياط.

وبعرضهم على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بتسليم جثمان المتوفى لذويه.