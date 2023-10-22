الإثنين 23 أكتوبر 2023
توقيت مصر 04:27 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة صادمة في سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء وهذا أعلى سعر في البنوك

شاهد.. بسمة وهبة تثير الجدل برسالة "عبرية" للإسرائيليين.. ونشطاء يسخرون

تطور خطير.. أمريكا ترسل أسلحة فتاكة وقوات جديدة للشرق الأوسط لدعم إسرائيل

فنانة سعودية شهيرة تفاجئ الجميع بطلاقها وتبكي

أحدهما بالتجمع والثاني بالجيزة.. العثور على مواطنين خلجيين متوفيين

شاهد.. سعودي يتزوج مغربية والعروس ترقص بشكل هستيري

القسام: اتخذنا قرار بإطلاق سراح رهينتين لكن إسرائيل رفضت استلامهما

17 شاحنة مساعدات تستعد لدخول غزة

أول تعليق من الرئاسة على مغادرة أمير قطر قمة القاهرة للسلام

مفاجأة غير متوقعة في "قمة القاهرة للسلام" تمنع صدور بيان ختامي

أحدهما بالتجمع والثاني بالجيزة.. العثور على مواطنين خلجيين متوفيين

IMG-20231022-WA0005
ارشيفية
الأحد، 22-10-2023 12:26 م


أمرت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة ، إعداد تقرير مروري مفصل حول واقعة مصرع خليجى أسفل عجلات سيارة  فى التجمع الخامس وذلك لكشف ملابسات الحادث.
تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بلاغا  بالعثور على جثة (أحد الأشخاص يحمل "جنسية إحدىالدول") بدائرة القسم وبه إصابات متفرقة بالجسم.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام قائد سيارة بالإصطدام بالمجنى عليه وفر هاربًا وأمكن تحديد السيارةوقائدها مرتكب الواقعة (عامل- مقيم بمحافظة الجيزة)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله السيارة المتسببةفى إرتكاب الواقعة.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه حال قيادته للسيارة، ظهر أمامه المتوفى فجأة فلميستطع تفاديه فإصطدم به، ولاذا بالفرار من محل الواقعة خشية ضبطه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كما عثرت قوات الشرطة على جثة خليجي بكورنيش النيل بالجيزة مساء السبت.
تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالاشتباه في إغماء شخص بشارع البحر الأعظم.
انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ بقيادة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث فرقة الغرب تنسيقا مع وحدة المباحث.
تبين بالفحص وفاة خليجي يدعى "فهد" دون وجود شبهة جنائية ونقله إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

إقرأ ايضا

IMG-20231022-WA0003

شاهد.. بسمة وهبة تثير الجدل برسالة "عبرية" للإسرائيليين.. ونشطاء يسخرون

download (2)

شاهد.. سعودي يتزوج مغربية والعروس ترقص بشكل هستيري

images (1)

17 شاحنة مساعدات تستعد لدخول غزة

أخبار متعلقة

IMG-20231010-WA0014

"أختك عجباني".. جريمة قتل دفاعًا عن الشرف تهز الجيزة

Capture

أنهى حياة خاله لهذا السبب.. مفاجأة في جريمة العمرانية

7201913134310440055803

"كانت ملتزمة ومحترمة".. زوج يضبط زوجته تخونه مع طليقها