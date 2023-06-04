أحدث ظهور لـ نرمين الفقي والجمهور يعلق

الأحد، 04-06-2023
02:36 ص
نسمه عبد الوهاب
نشرت الفنانة نرمين الفقي صور
ة جديدة، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام".
وظهرت الفقي في الصور
ة بإطلالة أنيقة وجذابة، وحازت الصور
على إعجاب متابعيها.
وانهالت تعليقات الجمهور على الصور
ة وجاءت كالتالي:"مساء النور كله، في رقة وقمر كده ماشاء الله، بومبوناية، منورة الدنيا كلها، ست الستات الحلوين، رائعة، لطيفة، زي الشمس".
وكان آخر أعمال نرمين الفقي
الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة"
الذي عُرض عام 2022، وشارك في بطولته: سوسن بدر، سيد رجب، مدحت صالح، ولاء الشريف، محمود حجازي