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أحدث صدمة.. وفاة أحمد السقا يتصدر الترند

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ارشيفية
Native
الأربعاء، 04-08-2021 01:44 م

حالة من الصدمة عاشها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تصدر ترند وفاة الفنان أحمد السقا، موقع "تويتر"، ما جعل البعض يتسائل عن حقيقة هذه الأنباء بينما طالب البعض بملاحقة ناشري هذه الشائعات عبر الأمن والتحقيق معهم، بعد أن ثبت عدم صحة هذه الأنباء وأن الفنان يتمتع بصحة جيدة.
وانتشرت الشائعة على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أصاب جمهور "السقا" بالصدمة والحزن، وما أن تتبع البعض هذه الأنباء حتى تم التأكد من عدم صحتها.
من ناحيتها خرجت زوجته الإعلامية مها الصغير عن صمتها وعبرت استيائها من انتشار شائعة وفاة زوجها أحمد السقا خلال الساعات القليلة الماضية، مؤكدة ان الخبر كاذب ولا صحة له أبدا ،وقالت في تصريحات صحفية : "طبعًا الحمدلله إن الشائعات دي ليس لها أي أساس من الصحة، بس أنا معرفش الحقيقة الهدف منها إيه؟ وهما عاوزين إيه؟ بس الناس طول مهما قاعدين بيطلعوا في شائعات".
وخرج مصدر مقرب من الفنان أحمد السقا، متحدثًا لبعض وسائل الإعلام، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة وأن الفنان أحمد السقا مع أسرته في منزله ويتمتع بصحة جيدة ولا أساس لهذه الشائعات، مطالبا متداولي هذه الشائعات بالتوقف عن نشر الأشياء التي تسبب صدمة للبعض وتؤثر نفسيًا على صاحب الشائعة.
 

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