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«أحبه ولكن».. تصريح جديد من رئيس باريس سان جيرمان بشأن ضم محمد صلاح

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محمد صلاح
السبت، 07-12-2024 04:03 م
أدلي ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، بتصريحات جديدة، بشأن موقفه من التعاقد مع محمد صلاح.
وانتشرت في الآونة الأخيرة تقاريرًا تفيد بوجود رغبة من باريس سان جيرمان، للتعاقد مع محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال ناصر الخليفي في تصريحات جديدة لوسائل الإعلام: «أنا أحب محمد صلاح، إنه جزء من عالمنا في الشرق الأوسط وأفريقيا».

وأضاف: «أنا فخور جدًا بما فعله محمد صلاح في الدوري الإنجليزي وليفربول. لدي احترام كبير له ولناديه، ولكن هو لديه عقدًا مع النادي، ولذا لم نتحدث معه أبدًا».
ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول، بنهاية الموسم المقبل، وسيكون بإمكانه الانتقال صوب أي نادٍ آخر، بعد انتهاء الموسم الجاري.

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