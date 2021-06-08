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أجبر موظفة على خلع الحجاب..إجراء رسمي ضد سفير كوريا الجنوبية في السعودية

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أجبر موظفة على خلع الحجاب..إجراء رسمي ضد سفير كوريا الجنوبية في السعودية

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الثلاثاء، 08-06-2021 09:19 ص


أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا الجنوبية أنها باشرت التحقيق مع سفير البلاد لدى الرياض بموجب شكوى موظفة سابقة في السفارة، ادعت إرغامه لها على خلع حجابها.
وبحسب وكالة الأنباء الكورية “يونهاب”، قالت اللجنة إن التحقيق يتم بخصوص شكوى موظفة سابقة بالسفارة أبلغت بأن السفير أجبرها على خلع حجابها، وهو فعل محظور في الثقافة الإسلامية.
وأوضحت أن الشكوى تم تقديمها من قبل الموظفة التي كانت تعمل في السفارة في شهر مارس من العام الماضي، وأفادت بأن السفير أجبرها على إحضار الشاي وخلع حجابها.
وأفادت اللجنة بأن التحقيق يتم عن طريق فريق تصحيح التمييز على أساس الجنس التابع لمكتب تصحيح التمييز في اللجنة الوطنية الكورية الجنوبية لحقوق الإنسان.
 

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