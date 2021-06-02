الأربعاء 02 يونيو 2021
توقيت مصر 12:00 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أجبرها على معاشرته.. عاملة تقطع العضو الذكري لمديرها في العمل

الإفتاء تحسم جدل حكم أكل القراميط

بعد أن تغلبت صواريخ المقاومة على القبة الحديدية.. إسرائيل تطالب أمريكا بمليار دولار

بالفيديو/ شاب يقتحم المسرح على هيفاء وهبى بأحد فنادق القاهرة

الجمارك: إحباط 2813 عملية تهريب خلا شهرين

العناني يعلن عن موعد افتتاح مشروع تطوير شجرة مريم

اليوم.. وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" لتجهيز منازل الزوجية بأسعار رشيدة

أهم أسباب خروج أصوات محرجة من المعدة.. تعرف عليها

آمال ماهر تصدم الجميع وتعلن الاعتزال بعد فسخ خطوبتها

وفاة الفنان محمد عبده يتصدر الترند في السعودية

ADS
 

أجبرها على معاشرته.. عاملة تقطع العضو الذكري لمديرها في العمل

6392612d-5ab8-4df9-9c10-4932b801712c
ا
Native
الأربعاء، 02-06-2021 11:24 ص


أقدمت عاملة في حانة بالقرب من برشلونة بإسبانيا على قطع العضو الذكري لرئيسها في العمل، مبررة ذلك بأنه دأب على التحرش بها، وإجبارها على معاشرةه.
وتوجهت المرأة التي لم يكشف عن اسمها إلى مركز للشرطة، حيث اعترف بأنها قطعت العضو الذكري لرئيسها أثناء محاولته اغتصابها.
ونقل المجني عليه إلى المستشفى، وسط محاولات لإعادة توصيل قضيبه، دون أن ترد أنباء عما إذا كانت العملية ناجحة أم لا.
واحتجزت الشرطة، المرأة، وفتحت تحقيقًا حول مزاعمها بأنها كانت تتصرف دفاعًا عن النفس.
وقالت المرأة - وهي مواطنة من بنجلادش في الثلاثينيات - للشرطة إن صاحب الحانة أجبرها على ممارسة الجنس معه في عدة مناسبات وضايقها لأشهر. وأضافت إنها هاجمته بسكين في ساعة متأخرة من مساء الاثنين خلال محاولته الأخيرة لاغتصابها.
وقال متحدث باسم الشرطة: "ألقي القبض على امرأة لارتكاب جريمة جرحها في أعقاب حادث حوالي منتصف الليل في حانة في سانت أندرو دي لا باركا. وأضاف: "الاعتقال حدث في ساعة مبكرة من صباح اليوم".
ووفقًا لصحيفة "ديلي ستار"، فإن هناك القليل من التفاصيل حول مدير الحانة، لكن يُعتقد أنه من بنجلاديش أو باكستان. وهو يعالج في مستشفى في بلدة هوسبيتالت دي لوبريجات، جنوب غرب برشلونة.
وقال مصدر في الشرطة: "المرأة هي التي اتصلت بالشرطة لتوضيح ما حدث. قالت إنها قطعت قضيب رئيسها أثناء محاولته الاعتداء عليها جنسيًا. يتم التحقيق في مزاعمها وقد يتم القبض على صاحب الحانة بمجرد أن يقول المستشفى إنه في حالة جيدة بما يكفي للاستجواب".
 

إقرأ ايضا

2017-636279568816442319-644

الإفتاء تحسم جدل حكم أكل القراميط

Capture

بالفيديو/ شاب يقتحم المسرح على هيفاء وهبى بأحد فنادق القاهرة

word-image-89

آمال ماهر تصدم الجميع وتعلن الاعتزال بعد فسخ خطوبتها

أخبار متعلقة

2021_5_1_2_46_15_344

الإفتاء عن وفاة زوج أثناء معاشرة زوجته: من حسن الخاتمة

maxresdefault

شاهد/ الداعية عبد الله رشدي يغني "يا كيدهم".. وبنات يتحرشن به

download

قصة زوج «سَنية» من 22 رجلًا.. كل شهر اثنين