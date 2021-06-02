أجبرها على معاشرته.. عاملة تقطع العضو الذكري لمديرها في العمل

الأربعاء، 02-06-2021
11:24 ص
أقدمت عاملة في حانة بالقرب من برشلونة بإسبانيا على قطع العضو الذكري
لرئيسها في العمل، مبررة ذلك بأنه دأب على التحرش
بها، وإجبارها على معاشرة
ه.
وتوجهت المرأة التي لم يكشف عن اسمها إلى مركز للشرطة، حيث اعترف بأنها
قطعت العضو الذكري لرئيسها أثناء محاولته اغتصابها.
ونقل المجني عليه إلى المستشفى، وسط محاولات لإعادة توصيل قضيبه، دون أن
ترد أنباء عما إذا كانت العملية ناجحة أم لا.
واحتجزت الشرطة، المرأة، وفتحت تحقيقًا حول مزاعمها بأنها كانت تتصرف
دفاعًا عن النفس.
وقالت المرأة - وهي مواطنة من بنجلادش في الثلاثينيات - للشرطة إن صاحب
الحانة أجبرها على ممارسة الجنس معه في عدة مناسبات وضايقها لأشهر. وأضافت إنها
هاجمته بسكين في ساعة متأخرة من مساء الاثنين خلال محاولته الأخيرة لاغتصابها.
وقال متحدث باسم الشرطة: "ألقي القبض على امرأة لارتكاب جريمة جرحها
في أعقاب حادث حوالي منتصف الليل في حانة في سانت أندرو دي لا باركا. وأضاف:
"الاعتقال حدث في ساعة مبكرة من صباح اليوم".
ووفقًا لصحيفة "ديلي ستار"، فإن هناك القليل من التفاصيل حول
مدير
الحانة، لكن يُعتقد أنه من بنجلاديش أو باكستان. وهو يعالج في مستشفى في بلدة
هوسبيتالت دي لوبريجات، جنوب غرب برشلونة.
وقال مصدر في الشرطة: "المرأة هي التي اتصلت بالشرطة لتوضيح ما حدث.
قالت إنها قطعت قضيب رئيسها أثناء محاولته الاعتداء عليها جنسيًا. يتم التحقيق في
مزاعمها وقد يتم القبض على صاحب الحانة بمجرد أن يقول المستشفى إنه في حالة جيدة
بما يكفي للاستجواب".