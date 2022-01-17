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أثير الحلوة تفاجئ الجميع بارتداء الحجاب

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Native
Teads
الإثنين، 17-01-2022 12:16 م

فاجأت نجمة موقع التواصل الإجتماعي أثير الحلوة متابعيها بصورة نشرتها عبر خاصية الستوريز في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
وظهرت أثير واضعةً الحجاب ما أثار الكثير من التساؤولات حول حقيقة وضعه بشكل دائم، إلا أنها عادت ونشرت بعد هذا الفيديو صورة ظهرت فيها من دون حجاب نفياً لكل التعليقات وكرد غير مباشر على التعليقات المثارة.
وكانت أثير قد نشرت مؤخراً فيديو عبر خاصية الستوريز في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
وإلتقط رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعض الصور من الفيديو الذي نشرته أثير وظهرت فيه تضع شعراً مستعار طويل بعد أن قصت شعرها قصة ندمت عليها وأحبطته.

 

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