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أثير الحلوة تستفز السعوديين بملابس نوم فاضحة

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اثير الحلوة
Native
السبت، 30-10-2021 11:13 ص

أحدثت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، السعودية أثير الحلوة، جدل وغضب بين رواد السوشيال ميديا، بعد ظهورها بملابس نوم غير لائقة.
حيث ظهرت بملابس ضيقة وتفصل جسدها بشكل مستفز، الأمر الذي عرضها لهجوم كبير وانتقادات لاذعة.
الجدير بالذكر أنه سأل أحد المتابعين أثير الحلوة قبل أيام عن جنسيتها وكتب :"برنسيسه ممكن جواب انت سعودية أو يمنية؟"، إلا أن الصدمة في الموضوع كانت في جواب أثير على هذا السؤال بطريقة لم تعجب المتابعين، ولا حتى الشعبين السعودي واليمني، فكتبت : "والله يسطا ما بحبش اتكلم بالمواضيع دي هههههههههه".
ردها هذا إعتبره كثيرون انها تخجل من هويتها او من البلد الذي تنتمي إليه، اضافة الى ان ردها بسخرية وهي تضحك استفزهم أكثر، وإعتبروا انها لا تمثل الا نفسها، ولا علاقة لها بالسعوديين ولا اليمنيين.



 

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