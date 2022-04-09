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أثناء مكالمة والدتها.. تفاصيل وفاة بطلة مصر آلاء حامد

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السبت، 09-04-2022 02:25 م

كشف الاتحاد المصري للجودو، عن سبب وفاة آلاء حامد، مدربة منتخب مصر للجودو، المفاجئ، خلال تواجدها بالمركز الأولمبي بالمعادي، في الساعات الماضية، خلال المعسكر الإعدادي، استعدادا للبطولات المقبلة.
وقال مرزوق علي، رئيس الاتحاد المصري للجودو أن وفاة آلاء حامد جاء مفاجئا في أثناء حديثها مع والدتها على الهاتف، قائلا: «الوفاة حدثت بشكل مفاجئ أثناء مكالمة جمعتها بوالدتها، وكان بسبب أزمة قلبية وهبوط حاد في الدورة الدموية».
وأنهى مسؤولو «الاتحاد المصري للجودو، ونادي الشمس»، الأوراق الخاصة بتصريح الدفن والجنازة خلال الساعات الماضية.
وتقدم مجلس إدارة نادي الشمس، بالتعازي إلى أسرة الفقيدة، خاصة أنها كانت من أفضل مدربات الجودو في مصر، خلال الفترة الماضية، ما تسبب في تحرك الاتحاد المصري للجودو من أجل التعاقد معها لتكون مدربة بالمنتخب.
وكتب الاتحاد المصري للجودو، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» : «لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت ظهر اليوم الخميس 7/ 4 /2022 الكابتن آلاء ناصر حامد، بطلة مصر وأفريقيا، مدربة المنتخب القومي للآنسات، ويتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بالاتحاد وجميع الأجهزة الفنية بالمنتخبات القومية بخالص العزاء إلى أسرة الفقيدة ولأسرة الجودو المصرية، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها برحمته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان».
 

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