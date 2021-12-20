أثار ضجة.. لماذا قرر أدهم نابلسي اعتزال الغناء بشكل مفاجئ؟

أدهم نابلسي

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فاجأ الفنان الأردني الشهير أدهم نابلسي، الجميع بإعلان اعتزاله الغناء، من أجل إرضاء وعبادة رب العالمين.

ونشر”النابلسي”، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “، قال فيه: أقول لكم خبر سعيد جدا بالنسبة إلي، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقيها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين”.

وأضاف: “ليس مشكلة أن يكون لدينا أهداف ولكن أن يكون هذا الهدف متناسقا مع هدف وجودنا في الحياة وهو عبادة رب العالمين. بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين، الحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم، وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم… هذه ليست النهاية وأتمنى أن تشاركونني رحلتي الجديدة”.

وتصدر هاشتاج باسم المغني الأردني الشاب الشهير أدهم نابلسي، الترند في معظم من الدول العربية، وسط إشادات من الجميع، فيما انتقده البعض بسبب قراره مشيرين أن الغناء ليس حرامًا- حسب قولهم.

