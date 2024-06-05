الأربعاء 05 يونيو 2024
توقيت مصر 14:16 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يعاود الارتفاع من جديد.. كم وصل في البنوك؟

البابا تواضروس: "عدد كبير من الأقباط طلبوا الهجرة أيام مرسي"

يطلب تطليق زوجته: "رسمه عيون حبيبها على ظهرها"

خالد بيبو يكشف موقف الأهلي من أفشة بعد تصريحاته

خلعت النقاب وأبنائها قاطعوها.. مفاجآت جديدة بشأن الطبيبة المصرية المقتولة بتركيا

شاهد.. أمير قطر يحضر حفل تخرج ابنته ويجلس وسط أولياء الأمور

نائب يهاجم كامل الوزير بعنف: "ليس في بقائك خير ولا في رحيلك ندم"

فيديو صادم.. مشاجرة بين جارين تنتهي بعملية قتل مروعة أمام زوجته

فيديوهات إباحـ.ـية.. القبض على فنانة شهيرة بحدائق الأهرام

جنازة رئيس تشهد جريمة كبيرة.. توقعات صادمة من ليلى عبداللطيف

أثارت ضجة على مواقع التواصل.. قصة موظفة صوّرت كرش المدير فكان هذا عقابها

Capture
ا
الأربعاء، 05-06-2024 09:54 ص

 

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، خطاب خصم لفتاة تدعى مريم من إحدى الشركات الخاصة التى تعمل بها بعد تصويرها فيديو ونشره يظهر  فيه بطن رئيس مجلس إدارة الشركة، بصورة مُمتلئة أو مُنتفخة

ونشرت عبر صفحتها على "فيسبوك"، خطاب خصم من راتبها وعلقت عليه بقولها: "الجميع يتم الخصم من راتبه بسبب التأخير أو التقصير في العمل، لكن الخصم جالي لسبب آخر"، ناشرة صورة خطاب الخصم وبه السبب.

وجاء نص قرار الخصم على النحو التالي: "عزيزتي مريم حلمي، تحية طيبة وبعد.. نود أن نبلغك بأنه تم اتخاذ قرار بخصم مبلغ 3500 جنيه من راتبك هذا الشهر، ويأتي هذا القرار نتيجة تصويرك لفيديو يظهر فيه بطن السيد، رئيس مجلس إدارة الشركة، بصورة ممتلئة أو منتفخة، وهو ما يعتبر مخالفة للسياسات المتبعة في قسم الإعلام كما تعلمين، فإن من ضمن مسئولياتك في قسم الإعلام هو إظهار أفضل صورة لكل العاملين في الشركة بدون استثناء".

وتابع الخطاب: "نحن نقدر جهودك ونعلم أنها المرة الأولى التي ترتكبين فيها خطأ منذ بداية عملك معنا، ونتطلع إلى تفادي مثل هذه الأخطاء في المستقبل، إن التزامك بالمعايير المهنية يعكس صورة إيجابية عن الشركة ويساهم في تعزيز سُمعتها".

إقرأ ايضا

images

يطلب تطليق زوجته: "رسمه عيون حبيبها على ظهرها"

unnamed

خلعت النقاب وأبنائها قاطعوها.. مفاجآت جديدة بشأن الطبيبة المصرية المقتولة بتركيا

مم

نائب يهاجم كامل الوزير بعنف: "ليس في بقائك خير ولا في رحيلك ندم"