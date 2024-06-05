أثارت ضجة على مواقع التواصل.. قصة موظفة صوّرت كرش المدير فكان هذا عقابها





تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، خطاب خصم لفتاة تدعى مريم من إحدى الشركات الخاصة التى تعمل بها بعد تصويرها فيديو ونشره يظهر فيه بطن رئيس مجلس إدارة الشركة، بصورة مُمتلئة أو مُنتفخة.

ونشرت عبر صفحتها على "فيسبوك"، خطاب خصم من راتبها وعلقت عليه بقولها: "الجميع يتم الخصم من راتبه بسبب التأخير أو التقصير في العمل، لكن الخصم جالي لسبب آخر"، ناشرة صورة خطاب الخصم وبه السبب.

وجاء نص قرار الخصم على النحو التالي: "عزيزتي مريم حلمي، تحية طيبة وبعد.. نود أن نبلغك بأنه تم اتخاذ قرار بخصم مبلغ 3500 جنيه من راتبك هذا الشهر، ويأتي هذا القرار نتيجة تصويرك لفيديو يظهر فيه بطن السيد، رئيس مجلس إدارة الشركة، بصورة ممتلئة أو منتفخة، وهو ما يعتبر مخالفة للسياسات المتبعة في قسم الإعلام كما تعلمين، فإن من ضمن مسئولياتك في قسم الإعلام هو إظهار أفضل صورة لكل العاملين في الشركة بدون استثناء".

وتابع الخطاب: "نحن نقدر جهودك ونعلم أنها المرة الأولى التي ترتكبين فيها خطأ منذ بداية عملك معنا، ونتطلع إلى تفادي مثل هذه الأخطاء في المستقبل، إن التزامك بالمعايير المهنية يعكس صورة إيجابية عن الشركة ويساهم في تعزيز سُمعتها".



