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أثارت الدهشة.. حقيقة صورة "اليوجا" في السعودية

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يوجا
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السبت، 26-06-2021 10:00 ص

انتشرت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب صورة مزعومة بأنه تم التقاطها في المملكة العربية السعودية.
وتظهر الصورة مجموعة من الرجال الملتحين ومرتدين جلباب يمارسون حركات "اليوجا"، ما أثار حالة من الجدل.
وأكدت وكالة الصحافة الفرنسية أن الصور غير صحيح التقاطها في السعودية، ولكن تم التقاطها في الإمارات والهند.
وتم نشر الصور في مجموعات عامة، يتجاوز متابعيها الـ70 ألف.
وتم تداول بعض تلك المنشورات بالتزامن مع اليوم العالمي لليوجا، في 21 يونيو.
وكان موقع “غلف نيوز” قد نشر ذات الصورة، في 2017، مع خبر يؤكد أنها التقطت في الإمارات.
ولفت الموقع إلى أن الصورة تظهر أفرادا من مجتمع البهرة، خلال أداء اليوجا في أبو ظبي.
 

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