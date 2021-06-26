السبت، 26-06-2021
10:00 ص
انتشرت حالة من الجدل
بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي،
بسبب صورة
مزعومة بأنه تم التقاطها في المملكة العربية السعودية
.
وتظهر الصورة
مجموعة من الرجال الملتحين ومرتدين جلباب
يمارسون حركات "اليوجا
"، ما أثار حالة من الجدل
.
وأكدت وكالة الصحافة الفرنسية أن الصور غير صحيح
التقاطها في السعودية
، ولكن تم التقاطها في الإمارات والهند.
وتم نشر الصور في مجموعات عامة، يتجاوز متابعيها الـ70 ألف.
وتم تداول بعض تلك المنشورات بالتزامن مع اليوم العالمي لليوجا
،
في 21 يونيو.
وكان موقع “غلف نيوز” قد نشر ذات الصورة
، في 2017، مع خبر
يؤكد أنها التقطت في الإمارات.
ولفت الموقع إلى أن الصورة
تظهر أفرادا من مجتمع البهرة،
خلال أداء اليوجا
في أبو ظبي.