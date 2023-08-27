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أثارت الجدل.. راقصة في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة (فيديو)

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راقصة
الأحد، 27-08-2023 01:09 ص

 

أثارت فيديوهات متداولة لراقصة في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة بمركز شباب قرية كفر منصور ومدينة طوخ في محافظة القليوبية ، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

وأظهر الفيديو راقصة ترتدي فستانا أزرق اللون وتهز خصرها، وسط تفاعل مجموعة من الطلاب والمسؤولين الذين كانوا يجلسون في محيط الملعب، ما أثار دهشة واستغراب، وسط تعليقات المتابعين الذين عبروا عن استيائهم من التنظيم وإدارة مركز الشباب.

من جهته، علق وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية محمود الصبروط على الواقعة قائلا: "مركز شباب كفر منصور ليس به ملعب وهو مبنى إداري فقط مكون من ثلاث حجرات على طابقين".

 

وتابع: "الحفل المقام ليس له أي علاقة بالشباب والرياضة في القليوبية، وأقامه شخص من أهالي البلدة ليكرم أبناء بلدته على ملعب خاص تم إيجاره وغير تابع للشباب والرياضة".

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