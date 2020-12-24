أتوبيس مكشوف يزف بيج رامي من المطار في شوارع القاهرة

الخميس، 24-12-2020
03:17 م
المصريون
نظمت الشركة الراعية للبطل المصر
ي ممدوح السبيعي المعروف بـ"بيج
رامي"، مسيرة احتفالية له من مطار القاهرة فور وصوله قادمًا من نيويورك، في
شوارع القاهرة.
حيث وصل مطار القاهرة، أتوبيس مكشوف تم تجهيزه لخروج البطل العالمي الذي
حصل على المركز الأول في بطولة
مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر
وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام.
ومن المقرر أن ينطلق به الأتوبيس إلى مقر إقامته متجولًا في شوارع القاهرة،
وسط تواجد عدد من عربات الدفع الرباعي التي سترافق الأتوبيس لنقل البطل العالمي.
ونظمت أيضا الشركة الراعية للبطل العالمى "بيج رامى"، المتوج
بلقب مستر أوليمبيا 2020، استقبالًا كبيرًا في مطار القاهرة، فور لحظة وصول النجم
المصر
ى، المشارك فى النسخة الأخيرة من البطولة
الأشهر عالميًا.
ووصل مطار القاهرة الدولي، البطل العالمي المصر
ي ممدوح السبيعي الشهير بـ
"بيج رامي
"، قادما من نيويورك عقب حصوله على المركز الأول عالميا في
بطولة
مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم
للاعبين المحترفين في كمال الأجسام.