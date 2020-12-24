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أتوبيس مكشوف يزف بيج رامي من المطار في شوارع القاهرة

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بيج رامي
 
الخميس، 24-12-2020 03:17 م المصريون

نظمت الشركة الراعية للبطل المصري ممدوح السبيعي المعروف بـ"بيج رامي"، مسيرة احتفالية له من مطار القاهرة فور وصوله قادمًا من نيويورك، في شوارع القاهرة.
حيث وصل مطار القاهرة، أتوبيس مكشوف تم تجهيزه لخروج البطل العالمي الذي حصل على المركز الأول في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام.
ومن المقرر أن ينطلق به الأتوبيس إلى مقر إقامته متجولًا في شوارع القاهرة، وسط تواجد عدد من عربات الدفع الرباعي التي سترافق الأتوبيس لنقل البطل العالمي.
ونظمت أيضا الشركة الراعية للبطل العالمى "بيج رامى"، المتوج بلقب مستر أوليمبيا 2020، استقبالًا كبيرًا في مطار القاهرة، فور لحظة وصول النجم المصرى، المشارك فى النسخة الأخيرة من البطولة الأشهر عالميًا.
ووصل مطار القاهرة الدولي، البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ "بيج رامي"، قادما من نيويورك عقب حصوله على المركز الأول عالميا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام.
 

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