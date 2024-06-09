أب يعاشر ابنتيه معاشرة الأزواج وقرار عاجل من جنايات أسيوط





كانت الصدمة والذهول حينما تم الكشف عن تفاصيل واقعة أعتداء أب من محافظة أسيوط، جنسيا على بناته ومعاشرتهم جنسيا، ضاربا بكل التعليم الدينية والأعراف والتقاليد عرض الحائط.

قرار عاجل من المحكمة

عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط ، عاطلا ، بالسجن المؤبد لتعديه على ابنته جنـ.ـسيا بعد أن أجبرها على خلع ملابسها ومعاشرتها معاشرة الأزواج بمركز الغنايم في أسيوط .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عبد العزيز رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم رضا نائب رئيس المحكمة وأحمد محمد نصر عضو المحكمة وأمانة سر صلاح تمام محمد .

تفاصيل الواقعة

تعود وقائع القضية رقم 3988 لسنة 2023 جنايات مركز الغنايم إلى ورود بلاغ إلى مركز الشرطة يفيد قيام " خالد . ع. ع " بالتعدي جنـ.ـسيا على ابنته "شيماء" طفلة بان قام بتجريدها من ملابسها تحت تهـ.ديد السلاح وعاشرها معاشرة الأزواج .

وتوصلت تحريات مباحث مركز الغنايم إلى وجود خلافات بين المتهم وزوجته على إثرها غادرت الزوجة منزلهما وتركت ابنتيهما "شيماء وملك" مع والدهم، وقام خلال تلك الفترة المتهم باستدراج ابنتهما المجني عليها لإحدى غرف المنزل وقام بإجبارها على التجرد من ملابسها وتعدى عليها جنـ.ـسيا وكرر ذلك أكثر من مرة.

وأضافت التحريات أنه حاول المتهم التعدي جنـ.ـسيا مع ابنتهما الأخرى "ملك" خلال تلك الفترة.