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أب منزوع الرحمة.. قطّع جثة ابنه وحاول إحراقها على الطريق الدائري

1846360_0
وفاة
Native
Teads
الثلاثاء، 16-08-2022 11:30 ص


تلقي مدير أمن القليوبية بلاغاً حول شخص قتل نجله وقطّع جثته محاولًا إحراقها بمنطقة منطي بقليوب بمحافظة القليوبية.

وشكلت المباحث الجنائية  فريق بحث ، حيث تبين بالمعاينة والفحص أن المتهم "ي.ف.ا" قتل ابنه الطفل "أ" 11 عامًا، ووضع جثمانه داخل غرفته على الفراش لمدة 5 أيام، وعندما لاحظ أن الجثة بدأت تظهر عليها حالة تعفن، قطّعها ووضعها داخل شيكارة محاولًا إحراق الجثة جوار الطريق الدائري.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بجريمته، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ولم تُعلن أسباب إقدام الأب على فعلته النكراء التي تأباها الفطرة السليمة.

 

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