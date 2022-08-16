أب منزوع الرحمة.. قطّع جثة ابنه وحاول إحراقها على الطريق الدائري

الثلاثاء، 16-08-2022
11:30 ص
تلقي مدير أمن
القليوبية
بلاغاً حول شخص قتل نجله وقطّع جثته محاولًا إحراقها بمنطقة منطي بقليوب
بمحافظة القليوبية
.
وشكلت المباحث
الجنائية فريق بحث ، حيث تبين بالمعاينة
والفحص أن المتهم "ي.ف.ا" قتل ابنه الطفل "أ" 11 عامًا، ووضع
جثمانه داخل غرفته على الفراش لمدة 5 أيام، وعندما لاحظ أن الجثة بدأت تظهر عليها
حالة تعفن، قطّعها ووضعها داخل شيكارة محاولًا إحراق الجثة جوار الطريق الدائري
.
وتمكن ضباط
مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بجريمته، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة
التحقيق.
ولم تُعلن أسباب
إقدام الأب على فعلته النكراء التي تأباها الفطرة السليمة.