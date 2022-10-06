أبيض الإبطين.. أفضل وصف لهيئة النبي في ذكرى مولده (فيديو)

خالد الجندي

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لديه وصفات خُلقية، وهى وصف أخلاقه الكريم، أما الوصفات الخَلقية، فهي التي تتحدث عن وصف جسد النبي، لافتا إلى أن كل هذه الصفات جاءت مختصرة في كتب الشمائل التي وصفته صلى الله عليه وسلم.



وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" أمس الأربعاء: " كان جسمه صلى الله عليه وسلم، فخمًا مفخمًا، من رآه هابه، ومن خالطه أحبه، وكان رجلاً مربوعًا، أي ليس بالطويل ولا بالقصير، ولكنه كان إلى الطول أقرب، فلم يكن يماشي أحدًا من الناس إلا طاله، ولا جلس في مجلس إلا يكون كتفه أعلى من الجالسين.

وكان حسن الجسم، متماسك البدن، وكان أزهر اللون ليس بالأبيض الأمهق (أي لم يكن شديد البياض)، ولا بالآدم (الأسمر)، وكان أبيض الإبطين، وهي من علامات النبوة".

واستكمل الجندى، فى وصف سيدنا النبى: " وكان عليه أفضل الصلاة والسلام ضخم الرأس، عظيم الهامة، شديد سواد الشعر، ولم يكن شعره شديد الجعودة ولا بالسَّبِط (المرسل)، ولكن كان فيه تثن قليل ويصل إلى أنصاف أذنيه حينًا ويرسله أحيانًا فيصل إلى شَحمَة أُذُنيه أو بين أذنيه وعاتقه، وغاية طوله أن يضرب مَنكِبيه، ولم يحلق رأسه بالكلية في سنوات الهجرة إلا عام الحديبية، ثم عام عمرة القضاء، ثم عام حجة الوداع.. توفي وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء، وكان حسن اللحية، كثير منابت الشعر".



وأضاف فى وصف سيدنا النبى: " أما عن ذراعيه ويديه، فقد كان صلوات ربي وسلامه عليه طويل الذراعين أشعرهما أي كثير الشعر، رحب الراحة (الكف)، غليظ الأصابع مع كونها طويلة ليست بمنعقدة، وكانت منكباه واسعتين، كثيري الشعر، وكذا أعالي الصدر، وكان عريض الصدر، وبين كتفيه شعرات مجتمعة مثل الهلال وهي من علامات النبوة أيضًا وتعرف بخاتم النبوة".

