أبو هشيمة يكشف عن سر نجاحه ورأيه في الزواج من ياسمين صبري

كشف رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عن ما وصفها "الخلطة السحرية " لنجاحه في عالم الصناعة و الأعمال .و أشار في حديثه لـ " سكاي نيوز عربية "و يعتبر أبو هشيمة وهو من مواليد 1975 نموذج لرجل الصناعة والأعمال الناجح وبدأ مشواره محاسبا في أحد البنوك و في عام 2010 أسس مجموعة حديد للمصريين و بعدها بـ 4 سنوات أنشأ مجموعة إعلام المصريين وفي عام 2017 أسس مجموعة أسمنت قبل أن يقرر عام 2020 دخول عالم السياسة حيث انتخب نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري .و أشار إلي أن الخلطة السحرية بدأت حين حدد هدف واضح أشتغل عليه وبالرغم من أنني كنت من أسرة متوسطة ، كنت دائما أحلم بأن يكون لي عمل خاص، وبالتالي حددت هذا الهدف وجعلته حلما، وكافحت حتى حققته، مع الإشارة إلى أنه ليس هناك أي نجاح يأتي من دون فشل ، متابعا دخلت مجال الحديد بالصدفة، لكنني أحببته، فبدأت تحقيق حلمي في الصناعة، و شعرت أنني مدمن على هذا المجال".وعن زواجه من الفنانة ياسمين صبري قال أن الزواج استقرار أنا و زوجتي كلانا يكمل الآخر .. هي أضافت لشخصيتي أشياء و أنا كذلك نفس الأمر .