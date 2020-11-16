أبو هشيمة يكشف عن سر نجاحه ورأيه في الزواج من ياسمين صبري

الإثنين، 16-11-2020
11:50 ص
متابعات- أمينة عبد العال
كشف رجل الأعمال أحمد
أبو هشيمة عن ما وصفها "الخلطة السحرية " لنجاحه في عالم الصناعة و
الأعمال .
و أشار في حديثه لـ
" سكاي نيوز عربية "
و يعتبر أبو هشيمة وهو من مواليد 1975 نموذج لرجل الصناعة والأعمال
الناجح وبدأ مشواره محاسبا في أحد البنوك و في عام 2010 أسس مجموعة حديد للمصريين
و بعدها بـ 4 سنوات أنشأ مجموعة إعلام
المصريين وفي عام 2017 أسس مجموعة أسمنت قبل أن يقرر عام 2020 دخول عالم السياسة
حيث انتخب نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري .
و أشار إلي أن الخلطة
السحرية بدأت حين حدد هدف واضح أشتغل عليه
وبالرغم من أنني كنت من أسرة متوسطة ، كنت دائما أحلم بأن يكون لي عمل خاص، وبالتالي
حددت هذا الهدف وجعلته حلما، وكافحت حتى حققته، مع الإشارة إلى أنه ليس هناك أي نجاح يأتي من دون
فشل ، متابعا دخلت مجال الحديد بالصدفة، لكنني أحببته، فبدأت تحقيق حلمي في الصناعة،
و شعرت أنني مدمن على هذا المجال".
وعن زواجه من الفنانة
ياسمين صبري قال أن الزواج استقرار أنا و زوجتي كلانا يكمل الآخر .. هي أضافت
لشخصيتي أشياء و أنا كذلك نفس الأمر .
https://www.skynewsarabia.com/varieties/1393029-%D8%A7%D9%94%D8%A8%D9%88-%D9%87%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%94%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC