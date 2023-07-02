أبوه وجده ماتوا بنفس الطريقة.. وفاة مصري أثناء أداء مناسك الحج

توفي حاج مصري من محافظة البحيرة، السبت، في الأراضي المقدسة أثناء رحلة الحج في الأراضي المقدسة، ونعاه أهالي مدينة إدكو مركز رأسه.

وكان محمد سليم سليم قاسم، وشهرته محمد سعد قاسم، مدير بريد إدكو بالمعاش حاليًا، سافر لأداء فريضة الحج، هذا العام، وتم إبلاغ الأسرة بوفاته، والمفارقة أن والده توفي منذ أكثر من 30 سنة أيضًا أثناء رحلة الحج.

وأكد الدكتور جمال أمين قاسم، ابن خال المتوفى، أن ابن خاله المتوفى اليوم، سبقه وفاة والده وجده في الأراضي السعودية أثناء الحج.

ونعى الدكتور جمال قاسم، استشاري العظام بإدكو، الراحل قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، توفي إلى رحمة الله تعالى في مكة المكرمة، أثناء أداء فريضة الحج، ابن خالى الحبيب الحاج محمد سليم قاسم، وشهرته محمد سعد سليم قاسم، رئيس مجموعة بريد رشيد وإدكو سابقًا، وكأننا على موعد مع لقاء الله في هذه البقعة المقدسة، حيث توفي هناك والده خالى سعد سليم قاسم ووالده جدى لأمى شيخ بلدية إدكو الحاج سليم غيطانى قاسم، أثناء الحج أيضًا، نسأل الله لهم جميعا الرحمة والمغفرة».