«أبوه ذبحه وهرب».. ماذا يحدث في قرية ميت حلفا بالقليوبية؟





اهتزت قرية ميت حلفا بمحافظة القليوبية على وقع جريمة بشعة راحت ضحيتها شاب في العقد الثاني على يد والده.

وأقدم الأب الذي تجرد من كل معاني الإنسانية على ذبح نجله ابن الـ 17 عامًا بدم بارد، انتقامًا من والدته التي يوجد خلافات بينه وبينها.

وأبلغ الأهالي عن عثورهم على جثة شاب في العقد الثاني من عمره مذبوحاً، وهرعت الأجهزة المختصة إلى مكان الحادث حيث تبين أن والده قتله وفر هارباً.

وقال جيران الضحية، إن المتهم منفصل عن الزوجة، وإنه من قرية مجاورة للمكان الذي تمت فيه الجريمة، وإنه كان دائما يأتي إليهم ويتعدى عليهم بالضرب، ويقوم بتهديد الأم بقتل أولادها انتقاما منها.

وأشار الجيران إلى أنهم فوجئوا بصراخ الأم بالشارع عقب عودتها من المستشفى بصحبة شقيق المجني عليه لكونه مريضا، بعد اكتشافها مقتل ابنها، مرددة: "أبوه ذبحه وهرب". وجرى على الفور إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة.

وأمرت جهات التحقيق بنقل جثة المتوفى للمستشفى لحين انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك.