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«أبوكي مستنيكي».. قرار جديد من المحكمة في قضية رشوان توفيق

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رشوان توفيق
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السبت، 01-01-2022 01:01 م

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنوب القاهرة اليوم السبت، تأجيل دعوى تطالب فيها ابنة الفنان رشوان توفيق بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، لجلسة 15 يناير الجاري، لتقديم شهادات من البنك تفيد اسم من كان يقوم بصرف عائد السندات محل الدعوى الفرعية خلال عامي 2021 و2022 وسنده فى ذلك.
وقال الدكتور مجدى مهران محامى الفنان رشوان توفيق، إن آية رشوان توفيق، قامت برفع عدد من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه، وتابع قائلا: "الفنان رشوان قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما قام بتعديل فيها لم ترتضى ابنته آية، ولذلك قامت برفع دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة".
وأضاف "مهران" فى حديثه قائلا إن سبب إعادة قسمة الميراث هو خوفه من الله -عز وجل- واستشهد فى حديثه لما أنزله الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم، والتى تقول "تلك حدود الله فلا تقربوها".
كما كشف الدكتور مهران عن موعد نظر أولى الدعاوى القضائية أمام محكمة جنوب القاهرة يوم 4 ديسمبر 2021، فيما هناك دعوى أخرى يوم 28 ديسمبر، لافتا إلى وجود دعوى ثالثة لم يتسلمها حتى الآن.
وفى النهاية، وجه محامى الفنان القدير رشوان توفيق، مبادرة صلح إلى ابنة الفنان القدير آية، وطالبها بالرجوع إلى حضن أبيها وإنهاء تلك الدعاوى قائلا: "أبوكى مستنيكى".
 

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