«أبوكيان لجميع أنواع المكيفات».. القبض على أغبى تاجر مخدرات في مصر(صور)





في واقعة غريبة من نوعها، ألقت الشرطة القبض على متهم بنشر إعلان على فيسبوك لبيع المخدرات يحمل عنوان "أبو كيان لجميع أنواع المكيفات".

وخلال الساعات القليلة الماضية حل اسم "أبو كيان" في قائمة الموضوعات الأكثر رواجاً على موقع فيسبوك، ودارت غالبية التعليقات حول "غباء تاجر المخدرات".

ضجّ موقع فيسبوك بصورة لإعلان يروّج لبيع المخدرات مكتوب فيه "آيس وحشيش وبانجو وتمول.. جملة وقطاعي"، مع عنوان وأرقام هواتف صاحب الإعلان.

وفور انتشار الإعلان تحرّكت قوات الأمن وتوصّلت إلى أن صاحب الإعلام "مسجّل خطر" وشهرته "أبو كيان" ويقيم في مركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

وألقت قوات الشرطة القبض على "أبو كيان" في منطقة حدودية بين القاهرة والقليوبية بين مدينتي قويسنا وبنها.

وكشفت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، تفاصيل القبض على المتهم بالترويج لبيع المواد المخدرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة إن المتهم نشر صورة لإعلان يروج لبيع المواد المخدرة المتنوعة، مرفق بها أرقام هواتف محمولة محددة، مضيفة أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية المتهم، وتبين أنه أحد العناصر الإجرامية الخطرة وشهرته "أبوكيان"، مقيم في مركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

وأوضحت الوزارة أنه تم القبض على المتهم وبحوزته 6 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهيروين، و2 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، وسلام ناري، وعدد من المطبوعات الورقية مختلفة الأحجام مُدون عليها "أبوكيان لجميع أنواع المكيفات (أيس- حشيش- مادة- بانجو- تامول ورقمى هاتفين مُحددين)" .

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





