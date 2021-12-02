«أبوتريكة» يعلن التزام الصمت:لن أنسحب لكن لن أتكلم.. تعرف على السبب
تريكة
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Teads
الخميس، 02-12-202102:44 م
قرر
اللاعب السابق ومحلل بقناة بي إن سبورت القطرية محمد أبو تريكة، الإمتناع عن الكلام
خلال الاستوديو التحليلي الخاص بالدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك تضامنا مع إصابة مشجع
بنوبة قلبية في مباراة تشيلسي وواتفورد.
وقام
المذيع بسؤال أبو تريكة، عن رأيه في تتويج ليونيل ميسي الأرجنتيني بالكرة الذهبية السابعة
من قبل استفتاء مجلة فرانس فوتبول الشهيرة، إلا أن الأخير رفض التعليق، وقال: “أنا
بخرج من الموود (المزاج) بسبب ظروف معينة مريت بيها، احتراما ليك ولدكتور طارق سأظل
ولكن لن أتحدث، احتراما للمشاهدين”.
وأضاف
أبو تريكة: “أنا أعتذر عن الحديث، أنا لا أريد أن أتحدث اليوم بعد ما شاهدناه في مباراة
واتفورد”.
وتابع
: “في المرة السابقة خلال مباراة توتنهام ونيوكاسل، وصفني البعض بأنني غير محترم، ولكن
أنا احتراما للجميع، اليوم سأظل متواجدا كضيف ولن أتحدث، لن أغادر الاستوديو ولكنني
لن أتحدث…”.
يذكر
أن أبو تريكة سبق له مغادرة الاستوديو التحليلي خلال مباراة توتنهام أمام نيوكاسل في
17 أكتوبر الماضي، بعدما سقط أحد المشجعين وأصيب بأزمة قلبية.