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«أبغي أوريكم جسمي».. هند القحطاني تتصدر تريند السعودية بفيديو مفاجئ

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هند القحطاني
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Teads
الخميس، 01-09-2022 12:21 م

تصدر اسم مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية هند القحطاني المقيمة في الخارج، تريند المملكة عبر موقع تويتر، عقب نشر فيديو عن زيادة وزنها.
ووصفت هند القحطاني نفسها بالدبة، وفي مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه استعرضت زيادة وزنها والكيلوجرامات التي اكتسبتها الفترة الماضية موضحة أن اختفائها تسبب في زيادة هذا الوزن فتقول: "المهم كنت أبغي أوريكم جسمي صرت دبة، يعني ممتلئة أكتر مما كنت"، واستكملت هند القحطاني حديثها عن زيادة وزنها موضحة أنها كانت ترفض الظهور إلى جمهورها قبل ان تتخلص من زيادة الوزن.
وأضافت : "الأشياء اللي يبغى الواحد يعدلها ما يعدللها بل تزداد سوءً، يعني أنا قلت إني لن أظهر إلا إذا فقدت وزني وجسمي بيرفكت ووجهي تمام وهسوي فيلر، مع إني بحس إن الفيلر بيخرب شكلي ، لما تحطون فيلر تحسون إنه بيخرب العيون".
وتابعت: "بس اللي حبيت أقولهولكم إن كل شيء بياخد وقت، وشعري قدامكم مثال كله من تحت محلوق اضطروا يحلقوه علشان ياخدوا منه شعر، يمكن يطلع كمان 4 شهور كام سنتيمتر، لكن كله بياخد وقت".

ولفتت هند القحطاني الأنظار في الفيديو بزيادة ملحوظة، وفي أثناء حديثها قامت باستعراض الزيادة الواضحة بالوقوف أمام الكاميرا مستعرضة جسدها.
 

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